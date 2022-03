Hors Normandie. Kylian Mbappe va rentrer dans le Guinness des records

L'autorité mondiale des records Guinness World Records l'annonce ce jeudi 8 novembre, l'attaquant de 19 ans Kylian Mbappe va apparaître dans le Guinness World Record puisqu'il est le plus jeune joueur nommé Ballon d'Or FIFA 2017, et le plus jeune buteur d'une demi-finale de l'UEFA champions league.