Fécamp. Fécamp: le Tony Parker Camp fête ses 10 ans

C'est devenu un événement incontournable de l'été. Le TP Camp fête cette année sa 10e édition à Fécamp (Seine-Maritime). Car c'est avec le club de l'Union sportive fécampoise, que l'une des plus grandes stars françaises et mondiales du basket a pris sa première licence. Après un passage par les clubs de Déville-lès-Rouen et de Mont-Saint-Aignan, le Normand de coeur rejoint Paris, puis s'envole pour les États-Unis. C'est en 2007 que le joueur des San Antonio Spurs revient pour créer les camps, qui portent son nom.

Plus de 200 stagiaires en 2017

Le TPC accueille 110 campeurs environ par semaine, dont une quinzaine de Fécampois, tous âgés de 11 à 17 ans, qui viennent progresser durant ce stage de basket à l'américaine. Au total, ce sont près de 2000 jeunes, qui sont passés par le TPC. Et certains, à l'image de Jérémy Nzeulie (champion de France pro A avec l'Élan sportif chalonnais), Yakuba Ouattara (Monaco) et Louis Labeyrie (Strasbourg) ont développé une belle carrière professionnelle à la suite des camps.

Ces professionnels se retrouvaient donc hier soir sur les terrains du TPC pour une soirée de prestige : un match entre la Tony Parker Team, avec Tony Parker et ses deux frères, et une sélection composée d'anciens TP-campeurs. Le meneur des Spurs, blessé, n'a pu faire office que de coach pour cette rencontre. Également présent, l'international français Edwin Jackson.

Un match de gala qui se déroulait dans le gymnase du lycée Descartes / Maupassant de la ville et qui laissera des souvenirs impérissables aux jeunes basketteurs.

