Le Mont Saint Michel, symbole présidentiel.

Lorsque l'on remonte le temps, on s'aperçoit en effet que cette visite de Marine Le Pen n'a rien de surprenante, elle est même devenue assez traditionnelle. A chaque campagne, sa petite visite, surtout pour les candidats situés à droite de l'échiquier politique.

On se souvient évidemment de la visite de Nicolas Sarkozy en 2007, l'actuel président avait choisi la merveille pour lancer sa campagne. En 2002, c'est le président candidat, Jacques Chirac qui se déplace pour aborder le thème de l'écologie et de l'environnement. 7 ans plus tôt, c'est le favori de l'élection qui fait le voyage en Normandie. En 1995, Édouard Balladur est en tête lorsqu'il vient au Mont aborder le rétablissement du caractère maritime. Enfin, en 1987, il y a presque 25 ans, le candidat du Front national, Jean Marie Le Pen était venu y déposé une gerbe de fleur au pied d'une statuette représentant Jeanne D'arc. Reste à savoir, si Marine fera la même chose cet après midi...