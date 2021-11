Duron soutient les 5 "3 Suisses" de Caen

La procédure de conciliation dans le litige opposant le groupe 3 Suisses International à 100 de ses anciens salariés en France, dont cinq Caennaises, licenciés en début d'année dans le cadre d'un plan massif de restructuration se tient depuis ce matin. En décembre dernier, les 3 Suisses avaient décidé de se consacrer uniquement à la vente sur Internet, condamnant les 35 Espaces Boutiques à la fermeture, dont celui de Caen.

D'après les plaignantes, les propositions de reclassement et d'indemnités sont jugées extrêmement précaires et surtout en décalage important avec les bénéfices annuels en hausse enregistrés par le groupe 3 Suisses International ainsi que pour son actionnaire majoritaire, le groupe allemand Otto, de plus de 180 millions d'euros en 2011 pour ses différentes activités.