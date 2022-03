Rouen. Recherche : une Rouennaise primée par le CNRS

Une chercheuse du CNRS, à Rouen (Seine-Maritime), s'est vue récompensée pour ses recherches. Tatiana Besset a obtenu la médaille de bronze de l'institut de recherches scientifiques pour ses travaux sur les composés d'intérêt fluorés, et leur utilisation pour créer des outils plus respectueux de l'environnement. Des travaux qui lui ont déjà valu quelques publications scientifiques et une bourse de recherches. Sa médaille lui sera remise le vendredi 9 novembre 2018 au laboratoire Cobra de Mont-Saint-Aignan.