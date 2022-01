Saint-Étienne-du-Rouvray. Un nouveau supercalculateur pour les chercheurs normands

C'est un outil particulièrement innovant que vient de mettre au point l'université de Rouen (Seine-Maritime). Le CRIANN, Centre régional d'informatique et d'applications numériques de Normandie, vient en effet de se doter d'un supercalculateur pour un montant d'un peu plus de 4 millions d'euros, inauguré ce jeudi 22 juin 2017.

Des expériences dans tous les domaines

Baptisé Myria, cette sorte d'ordinateur géant permettra aux chercheurs de simuler de nombreuses expériences et de gagner du temps dans leurs travaux.

Le dispositif est impressionnant, et sa capacité de travail l'est encore plus. "C'est comme si vous aviez des milliers d'ordinateurs de bureau à votre disposition et l'environnement logiciel qui permet à des chercheurs de l'utiliser pleinement et donc de faire des simulations numériques d'une taille qui dépasse celle qu'ils pourraient faire dans un laboratoire", présente Hervé Prigent, le directeur du centre.

De la physique à la chimie en passant par les sciences sociales, ce sont en tout des centaines de chercheurs normands qui pourront utiliser ce supercalculateur qui effectuera à leur place et de façon virtuelle de nombreuses et fastidieuses opérations de test.

Pilotage à distance

"Il peut par exemple servir pour la recherche pour les médicaments, précise Hervé Prigent. En chimie, cela évite de faire de l'expérimentation sur des paillasses, ou du mois de dégrossir pour aller plus vite ensuite. Cela permet de gagner du temps, ou d'éviter dans certains cas l'expérimentation sur les animaux."

Du médicament à l'aile d'avion en passant par les pièces automobiles, ce superordinateur effectuera dans son monde virtuel les tests nécessaires à la mise au point du produit final.

En plus des centaines de chercheurs de l'université, des entreprises pourront également avoir recours aux services de Myria, supercalculateur qui n'a que deux ou trois équivalents en France. Et il servira à d'autant plus de chercheurs qu'il est utilisable à distance selon les besoins de chacun.

