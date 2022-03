Fécamp. Hausse du prix des carburants : ça grogne toujours [reportage à Fécamp]

La hausse des prix du carburant est toujours source de grogne malgré le geste d'Emmanuel Macaron mardi 6 novembre 2018. Sur le terrain les automobilistes cherchent les bons plans et ils sont de plus en plus nombreux à arborer le gilet jaune sur leur pare-brise. Les grandes surfaces multiplient les opérations Prix coûtant. Reportage à Fécamp (Seine-Maritime).