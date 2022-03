Bois-Guillaume-Bihorel. Près de Rouen, il donne des coups de couteau dans le dos de son père

Ce sont des témoins et des voisins qui ont permis d'éviter le pire et alerté la police, dans la soirée du lundi 5 novembre 2018. Vers 21h30, un habitant de la rue du Docteur Caron à Bihorel (Seine-Maritime) entend des appels à l'aide. Il se précipite chez un couple de voisins et trouve un homme qui s'en prend avec un couteau à son propre père, au sol ensanglanté.

Un profil bipolaire

Avec l'aide d'un autre témoin, il parvient finalement à les séparer et à immobiliser l'auteur des coups de couteau jusqu'à l'arrivée d'un équipage de la BAC. Tandis que la victime est prise en charge par les secours, touchée au dos et à un avant-bras, les policiers interrogent son fils. L'homme de 37 ans, qui vit à Paris, explique avoir fait le voyage en train jusqu'à Rouen. Son père l'a récupéré à la gare, puis il est allé chez ses parents à Bihorel. C'est là qu'il admet avoir pris un couteau de cuisine et porté des coups à son père.

Selon les premières informations relevées par les policiers, l'homme serait schizophrène. Il a été place en garde à vue pour tentative d'homicide.