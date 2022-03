Petit-Couronne. Sans phares et sans casque, un motard se tue près de Rouen

La victime voulait tester la moto-cross qu'elle venait de réparer, selon le témoignage de ses amis, les premiers arrivés sur les lieux de l'accident. Le lundi 5 novembre 2018, un peu après 21 heures, un motard a été retrouvé mort sur le boulevard maritime, à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Rapidement arrivés sur place, les secours n'ont pas pu réanimer l'homme de 34 ans.

La moto n'était pas homologuée

Selon les premières constatations de la police, il pilotait une moto non-homologuée pour la route, sans casque et sans phares alors que la visibilité est réduite à la nuit tombée sur cet axe faiblement éclairé. Ses amis le suivaient à bord d'une voiture pour lui faire de la lumière. À un moment, le motard a voulu faire demi-tour. Le temps pour la voiture de faire de même et de le rattraper, les passagers trouvaient leur ami au sol et déjà inconscient.

Deux hypothèses sont envisagées par la police : il aurait pu être percuté par une voiture, ou il aurait pu tomber seul en heurtant un des plots en béton qui se trouvent près des lieux de l'accident. En l'absence de traces d'impact, la piste de l'accident est privilégiée pour le moment. Les enquêteurs de la Brigades des accidents et délits routiers (BADR) devront notamment utiliser les analyses toxicologiques pour comprendre les causes du drame.