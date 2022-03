Beuzeville-la-Grenier. Beuzeville-la-Grenier toujours mobilisé pour le Téléthon

Le Téléthon 2018 se déroule le vendredi 7 et le samedi 8 décembre 2018. À un mois du rendez-vous nous avons rencontré les bénévoles du comité Téléthon de Beuzeville-la-Grenier (Seine-Maritime). Ce village de plus de 1 000 habitants au cœur du Pays de Caux se mobilise depuis 1991 en faveur du Téléthon (48 612 euros collectés en 2017). Ils sont une cinquantaine de bénévoles à œuvrer dans le local technique de la commune depuis septembre.

On travaille avec de la récup. - Gilles Anthoine

Belle mobilisation

Le Téléthon de Beuzeville-la-Grenier est une référence. Il attire les "foules". Le succès vient de l'organisation d'un trail par le club cycliste et pédestre de Beuzeville comptant pour le TMB (900 participants en 2017), d'un TREC cheval par le son et lumière du Valasse et d'un village Téléthon.

Le village Téléthon

Le village Téléthon de Beuzeville-la-Grenier (sur la place de l'église) est une véritable attraction. Des structures géantes sont installées pour clôturer l'événement par un spectacle et un feu d'artifice. Durant les deux jours du Téléthon, le village propose des repas, des défis ou encore des jeux.

Les tableaux des quatre éléments sont en préparation. - Gilles Anthoine

Les quatre éléments

Tous les ans, un thème est choisi. En 2018, il s'agit des quatre éléments. Les photos peuvent déjà vous donner un petit aperçu. Tous les éléments sont imaginés et construits entièrement par les bénévoles. En 2017, c'est le cinéma qui avait été mis à l'honneur, en 2016 les JO et en 2015 la Normandie.