Caen. À Bayeux, revivre la Grande Guerre en musique

"On voulait marquer le coup. Réaliser un grand projet pour se souvenir de cette guerre", déclare Danielle Lapierre, cheffe de chœur de l'Orphéon de Bayeux (Calvados). Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, la chorale de l'Orphéon de Bayeux offre un grand concert dans le Calvados : puisqu'elle reprend en chanson l'armistice du 11 novembre. 45 choristes et 25 musiciens vont emmener le public sur le souvenir de la Grande Guerre. La particularité : "les chants proviendront de tous les pays ayant participé à ce conflit mondial", ajoute Vincent Debar, choriste. Ainsi des textes en Français, Anglais, Russe, mais aussi Allemand seront chantés.

Lettres de poilus

Durant le concert, une centaine de photos seront projetées. Des lettres de poilus et d'Allemand seront également lues. "C'est incroyable. Ces lettres se ressemblent tellement, avoue Danielle Lapierre. Qu'on soit Français ou Allemand, nous sommes avant tout humain."

Pour Danielle Lapierre, il ne faut pas vivre dans le passé. "Mais si se rappeler peut nous permettre d'éviter de commettre des erreurs, alors oui il faut s'en souvenir."



Un rap en solo

Ce sont 11 œuvres qui seront jouées. "Les choristes seront accompagnés d'un orchestre symphonique." Et pour apporter une valeur ajoutée à leur concert, la chorale a décidé de faire appel à un jeune rappeur. "Il va raconter en quelques minutes un combat sur le front. Cala promet d'être touchant", complète la cheffe de chœur.

Près de 350 personnes sont attendues dans l'enceinte de l'abbaye aux Dames à Caen et autant à Bayeux et à Grandcamp-Maisy (Calvados). Un beau projet donc qui lie histoire et humanité…

La chorale de L'orphéon de Bayeux se produit vendredi 9 à Grandcamp-Maisy, samedi 10 à l'Abbaye aux Dames à Caen à 20h30 et dimanche 11 novembre 2018 à la Cathédrale de Bayeux à 17h30.