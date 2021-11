Huit détenus devant les assises de la Manche.

Huit détenus âgés de 20 à 30 ans sont donc dans le box des accusés.

Quatre d'entre eux sont accusés d'avoir violé et torturé un de leurs codétenus âgé aujourd'hui de 35 ans. Il risquent la prison a perpétuité. Les 4 autres comparaissent pour non dénonciation et non empêchement de crime. Le procès doit durer une semaine.

"Des faits d'une extrême violence pendant près de 10 jours"

Les faits remontent à 2010, au mois de janvier plus précisèment. un homme de 34 ans qui purge une peine à la maison d'arrêt de Coutances est retrouvé dans sa cellule couverte de blessures, plaies à la tête, graves brûlures sur les fesses et les mains...

Ce détenu de 34 ans purgeait une peine de prison pour traffic de stupéfiants. Il était incarcéré dans un dortoir avec plusieurs autres détenus. A l'époque, le procureur de la république François Gosselin évoqie "une graduation dans la montée de la violence”, "de simples brimades et bousculades au démarrage, les violences ont été crescendo et témoignent d’une sauvagerie extrême. Ce déchaînement de violence, qui avait duré une bonne dizaine de jours, s’était d'ailleurs achevé par un viol...

Le calvaire du détenu avait pris fin le 16 janvier 2010 lorsqu'un surveillant remarqua qu’il présentait des traces de coups au visage. La victime avait du être transféré à l’hôpital de la Pitié-Salpetrière à Paris pendant plusieurs jours.

Certains avaient participé, d'autres s'étaient tus, les huit codétenus qui avaient reconnu les faits vont désormais devoir s'expliquer...