Tennis de table : le Caen TTC y est presque

Opposé à son dauphin, au classement de Nationale 1, le club calvadosien a rempli son objectif. "On est très satisfaits du résultat car on reste premiers avec un calendrier assez favorable, souligne Xavier Renouvin. On garde notre destin en main."

Si les Caennais ne tremblent pas contre Nantes, samedi 31 mars, puis Hennebont, deux équipes de bas de tableau, ils disputeront les play-offs de montée en Pro B les 12 et 13 mai à Tours. Les pongistes bas-normands ont montré qu'il fallait compter sur eux en tenant en échec une formation ornaise renforcée mais trop hétérogène pour espérer l'emporter. "Ils avaient mis leurs deux meilleurs joueurs de Pro B, indique l'entraîneur caennais, mais ils avaient également deux éléments plus faibles. On a gagné six points contre eux. On a également remporté les deux doubles."

Vaincu quatre fois à la belle, Caen n'est pas passé loin de la victoire mais était mené 10-8 avant les deux derniers matchs. La rencontre, un combat de cinq heures, a tenu ses promesses. "Le match nul est équitable au vu des forces en présence. On aurait pu gagner comme on aurait pu perdre. Ce qu'il faut retenir, c'est l'homogénéité de notre équipe. On continue notre chemin vers la Pro B." Les Caennais font plus que jamais figure de favoris dans cette optique.