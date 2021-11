"This World", le nouveau clip de Selah Sue

This World, troisième extrait de l'album de Selah Sue, est déjà connu pour être la bande originale de la publicité du parfum Emprise d'Eau Jeune. Désormais, le morceau est illustré d'un clip en noir et blanc des plus esthétiques.

La vidéo laisse apparaître Selah Sue, sur fond noir, interprétant passionnément son nouveau titre. Malgré un décor minimaliste, le clip se révèle très dynamique et entraînant, grâce à l'énergie communicative de la chanteuse.

Elle sera en live pour l'édition 2012 du Festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair.