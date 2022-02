Le-Havre. Une nouvelle compagnie débarque dans le port du Havre

C'est une nouvelle compagnie mais elle ne passe pas inaperçue. Ocean Network Express (ONE) est une compagnie maritime japonaise dont le siège social se situe à Singapour. Créée en 2017, elle est opérationnelle depuis avril 2018. La compagnie regroupe les armateurs japonais Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) et Kawasaki Kisen Kaisha (K Line). ONE est déjà un géant. Il contrôle une flotte de près de 1,5 millions de conteneurs, soit 7% de la capacité mondiale. L'entreprise est présente dans plus de 200 ports à travers le monde.

Aujourd'hui #HAROPA - #PortduHavre accueillait sur #port2000 le #navire couleur magenta #ONEContinuity de la compagnie japonaise @OceanNetworkExp. Cette escale inaugurale symbolise les débuts d'une relation durable entre le grand armement japonais et HAROPA - Port du Havre 👊 pic.twitter.com/Aq8uN1oxm7 — HAROPA Ports 🇫🇷 (@Haropaports) October 30, 2018

Une première au Havre

ONE se distingue par sa flotte et ses conteneurs couleur magenta. Des conteneurs qui débarquent en France. Un premier porte-conteneurs a fait une escale par Le havre (Seine-Maritime) mardi 30 octobre 2018. Une escale inaugurale qui marque le commencement d'une nouvelle ligne entre l'Asie et la Normandie : dix navires de la flotte desservent Le Havre, Singapour, Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Singapour, Jeddah, puis retour en Europe du Nord.