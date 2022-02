Cherbourg. Une lettre écrite le 10 avril 1912 à bord du Titanic aux enchères

"C'est assez rare sur le marché" souligne Sylvie Teitgen, commissaire-priseur de la maison Antichtermal de Nancy, en Lorraine. Elle a proposé aux enchères, vendredi 26 octobre 2018, une lettre rédigée par un passager du Titanic le 10 avril 1912, le jour où le paquebot avait quitté Southampton en Angleterre pour rejoindre Cherbourg (Manche), sa première escale. C'était quelques jours avant le terrible naufrage qui a fait 1520 morts, en plein océan atlantique.

À vendre 30 000 euros

La lettre, mise à prix à 30 000 euros, n'a pas trouvé preneur lors de cette première vente, spécialisée dans les manuscrits littéraires. Elle sera donc proposée à nouveau le samedi 15 décembre 2018. Un délai qui a permis à la commissaire-priseur d'en savoir plus sur son auteur. "Il se nomme Edward Pomeroy Colley, et écrit à sa belle-sœur surnommée Edie. La lettre a été postée à Queenstone (Cork, aujourd'hui)". Dans ce courrier, il raconte notamment que le Titanic est "un énorme navire, et à moins que beaucoup de gens embarquent à Cherbourg et Queenstone ils ne le rempliront jamais à moitié".

AUDIO - Sylvie Teitgen, commissaire-priseur

Sylvie Teitgen, commissaire-priseur Impossible de lire le son.

"Qu'elle reste en France"

"Ce que je préférerais c'est qu'un metteur en scène puisse acheter cette lettre pour raconter l'histoire de ce passager, indique Sylvie Teitgen, ou qu'elle puisse intégrer un musée. En tout cas, qu'elle reste en France". Précédemment, une lettre retrouvée sur l'épave du Titanic s'était vendue aux enchères à 144 000 euros. Pour l'heure, un à deux investisseurs étrangers se seraient montrés intéressés par celle-ci.

À Cherbourg, la Cité de la Mer possède un espace dédié au Titanic, qui retrace notamment le parcours des passagers qui ont embarqué dans le port du Cotentin, ce qui n'est pas le cas d'Edward Pomeroy Colley qui a pris la mer à Southampton.