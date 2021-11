Minute de silence dans les écoles

Le maire PS de la ville, Joachim Pueyo, est venu y participer au côté des élèves:

"Quatre personnes, dont trois enfants, ont été assassinées et une autre grièvement blessée devant le collège-lycée Ozar Hatorah de Toulouse. Je veux exprimer toute mon indignation face à cette abomination, un acte antisémite d’une inqualifiable horreur qui meurtrit notre pays. Je tiens à manifester à l’égard des familles des victimes et de la communauté juive ma sincère émotion et mon soutien. Tout doit être mis en oeuvre pour que l’auteur de cette effroyable fusillade soit arrêté au plus tôt."

L'Etat y était représenté par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, Vincent Lagoguey.

