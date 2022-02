Le-Havre. Le Havre : un accident provoque une fuite de gaz et une évacuation

Une erreur d'inattention au volant qui a eu de grosses conséquences. Le mardi 30 octobre 2018, sur les coups de six heures du matin, un automobiliste a refusé la priorité à un autre, dans la rue Henri-Barbusse au Havre (Seine-Maritime). Percuté, son véhicule s'est retrouvé projeté dans la façade d'un logement. Heureusement, le conducteur n'a été que légèrement blessé et il a été conduit à l'hôpital Monod à cause de douleurs à l'épaule.

Des riverains évacués

Par contre, le choc a provoqué une fuite de gaz. Un périmètre de sécurité a été mis en place et une dizaine de logements a été évacuée par mesure de précaution, le temps de l'intervention des équipes de GRDF pour couper la conduite de gaz. Deux policiers, qui ont inhalé du gaz en arrivant rapidement sur les lieux, ont également été pris en charge par les pompiers.