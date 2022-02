Rouen. Clap de fin en Coupe de France pour le FC Rouen

Samedi 27 octobre 2018, le FC Rouen recevait l'USON Mondeville pour le 6e tour de la Coupe de France.

Le FCR pris de cours

Pour le dernier tour de la Poule Normandie, le FCR recevait un club de Régional 1, Mondeville.

Mondeville est redescendu mais les deux équipes s'étaient déjà affronté la saison précédente en Nationale 3.

Dès les 1eres minutes, Mondeville ouvre le score. En première mi-temps, le FCR est desorienté et ne remonte pas. Après la pause, Rouen revient sur le terrain avec les idées en place et occupe plus la partie adverse, se donnant même quelques occasions d'égaliser mais sans réussite.

Au coup de sifflet finale, Mondeville s'impose et accède donc au 7e tour de la Coupe de France.

"On a composé avec un effectif réduit, sur le terrain, il y avait aussi cinq joueurs qui n'étaient qu'en U19 la saison précédente. L'accession au 7e tour, c'est que du bonus" explique David Giguel à la fin du match.

"On est tombé sur une équipe de Mondeville qui a joué son jeu. Pour nous, on se croyait invincible, La Coupe de France, c'est 90 minutes à fond, on n'a pas joué à fond, on n'a pas eu la réussite, c'est une déception pour tous." avoue Gilles Morin, coach adjoint du FCR.

Le FCR subi sa première défaite de la saison, tous championnat confondu.

