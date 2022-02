Blangy-sur-Bresle. Seine-Maritime : la voiture termine dans les bureaux d'un contrôle technique

L'accident s'est produit peu avant 18 heures, vendredi 26 octobre 2018 à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Une voiture est alors venue s'encastrer dans un centre de contrôle technique et a terminé sa course dans ses locaux administratifs. À son bord, un homme et une femme d'environ 70 ans ont été légèrement blessés. Un autre homme de 45 ans, présent dans le bureau, a aussi été touché légèrement.

Risque d'effondrement

Une quarantaine de sapeurs-pompiers avec huit véhicules se sont rendus sur place pour l'intervention, dont une équipe spécialisée qui a procédé à tous les contrôles pour mettre en sécurité les lieux et prévenir tout risque d'effondrement du bâtiment.

