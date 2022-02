Doudeville. Doudeville : réunion d'information sur les marnières

Les marnières inquiètent en Seine-Maritime. Ces cavités sont courantes dans le Pays de Caux et les exemples d'effondrements de terrains sont nombreux. On en recenserait environ 80 000 en Seine-Maritime. À Doudeville, il y a 421 suspicions de cavités (elles ont été recensées entre 2012 et 2014 lors de l'élaboration du Plan local d'urbanisme). Principal inconvénient : si un propriétaire veut construire ou agrandir, il est nécessaire de réaliser un sondage et en cas de marnière un comblement sera obligatoire pour obtenir un permis de construire. Mais l'opération est souvent très coûteuse.

Écoutez Gisèle Cuadrado, adjointe à Doudeville en charge de l'urbanisme :

Table ronde et réunion d'information

La mairie de Doudeville organise une table ronde et réunion d'information sur le thème " marnières, nous sommes tous concernés ", vendredi 26 octobre 2018 à 19 heures à l'Hôtel de ville. Des spécialistes de la question ont été invités : Céline Bourlier, géologue au Céréma, Patrick Monville, président de l'association Clos Masure, racines et avenir de Caux, Isabelle Enard-Bazire, avocate au barreau de Rouen ainsi qu'Alexandre Herment et Arnaud Quiniou de la Direction départementale du territoire et de la mer. La réunion est gratuite sur inscription au 06 28 06 18 97.