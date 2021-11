Alcoolisé, il nie l’agression d’un policier

Ils sont immédiatement emmenés au commissariat de police de Caen, en cellule de dégrisement.

Le passager, une fois les premières vapeurs d’alcool dissipées, se rend compte qu’il n’a plus son téléphone portable. La porte de sa cellule étant ouverte, il sort pour récupérer son bien.

Il entre dans le bureau d’un officier de police, et là, les versions divergent : l’officier affirme que le prévenu lui a tenté de l’étrangler par derrière. Ce dernier proteste et prétend que le policier se trouvait face à lui lorsqu’il est entré...

Le Lexovien a finalement été condamné à quinze jours de prison avec sursis. Il doit aussi verser 150 euros de dommages et intérêts, et 450 euros de participation aux frais de justice du policier.