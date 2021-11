L’alcool mène directement en prison

D. C., 25 ans, ancien toxicomane, dix condamnations pour stupéfiants, vols et évasion, se rabat sur l’alcool pour éponger son mal-être. Sorti de détention le 28 janvier dernier, il est sous suivi socio-judiciaire. Mais, mercredi 7 mars, vers 0h15, avec 2,18 g d’alcool par litre de sang, il met le feu à une poubelle contenant des cartons rue de Bras. Il est finalement condamné à six mois de prison ferme. Six mois d’un précédent sursis sont également révoqués et à exécuter immédiatement.

J. A., lui, a rechuté après sa deuxième cure de désintoxication. Jeudi 8 mars, alcoolisé, il veut chercher des noises aux voisins de sa compagne. Celle-ci s’y oppose. Son fils tente alors de s’interposer. Le prévenu lui assène deux gifles, bouscule le petit frère, prend ensuite un râteau pour casser la vitre et son volet roulant. Sa compagne, puisqu’il a frappé l’un de ses enfants, ne veut plus le voir. J. A. a finalement été condamné à trois mois de prison ferme avec incarcération immédiate. Il doit aussi une provision de 1 000 euros de dommages et intérêts à la victime des dégradations de biens.