Ouistreham : dans la voiture, 170 kg de drogue

Dans la garniture de la carrosserie latérale et sous le plancher se nichaient 170 kg de cannabis.

Le 21 décembre, en comparution immédiate, le prévenu a obtenu un report au mercredi 7 mars pour préparer sa défense. Il a été placé en détention provisoire.

A l’audience, il explique qu’il a été abordé dans un bar de Portsmouth par un certain Kenny pour rapporter une cargaison de 30 cartons de cigarettes contre 200 £. L’opération s’étant bien déroulée, Kenny lui confie une nouvelle "mission" pour 2 000 £. L’accusé, par interprète interposé, assure qu’il a découvert la nature de la marchandise en même temps que les douaniers. Cette version ne convainc pas le procureur qui requiert 5 ans de prison ferme. Me Claire Lavoué-Carpentier, avocate de la défense, souligne l’imprécision de la traductrice durant la garde à vue de son client et insiste sur le fait que "la mule" qu’il était, n’a jamais eu les moyens de contacter son commanditaire et donc, de l’identifier.

Le tribunal correctionnel de Caen a finalement condamné A. J. à quatre ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une amende douanière de 255 000 euros.