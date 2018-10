75e anniversaire du D-Day : la région lance un appel à projets

Afin de promouvoir la paix et célébrer le 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie, la région lance un appel à initiatives " Normandie pour la paix ". La région veut associer tous les Normands et notamment les lycéens pour que la mémoire reste intacte et vivante pour les jeunes générations.

expo, théâtre, film…

Le lycée Millet de Cherbourg (Manche) est déjà dans cette démarche. Des élèves d'une classe de 1ère S travaillent déjà sur l'œuvre du Général Eisenhower, le commandant en chef de l'opération Overlord, via une expo, du théâtre et un film… Un projet en lien avec l'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Eglise (Manche).

Il s'agit ici d'un projet pédagogique pluridisciplinaire. Vincent Piquot proviseur du lycée Jean-François Millet de Cherbourg :

Ce projet sera labellisé par la région. Ce travail auprès des jeunes et notamment des lycéens est primordial dans ce devoir de transmission, et rappeler que la paix reste fragile. Bertrand Deniaud vice-président en charge des lycées :

La région va aussi décerner un prix de la liberté, en désignant une personnalité ou une organisation engagée pour la liberté, un prix ouvert aux jeunes âgés de 15 à 25 ans. Des propositions peuvent, dès maintenant, être faites le site de la région Normandie