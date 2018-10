Ballon d'Or: la Ligue des champions va-t-elle rebattre les cartes ?

La prestigieuse récompense, organisée par France Football d'après le vote de quelque 200 journalistes à travers le monde, sera décernée le 3 décembre.

. Modric, favori mais...

Sur la ligne de départ, le Croate Luka Modric part avec une petite avance. Avec son club du Real Madrid, il a remporté en mai dernier la Ligue des champions pour la quatrième fois de sa carrière, dont trois d'affilée de 2016 à 2018. Dans la foulée, il a brillé à la Coupe du monde en prenant une large part dans le parcours de la Croatie jusqu'à la finale, perdue face à la France (4-2).

Au poste de meneur de jeu, c'est le joueur qui a fait "la plus forte impression", a d'ailleurs relevé la Fifa il y a quelques jours dans son bilan technique du Mondial-2018. Fin septembre, il a été sacré joueur de l'année 2018 par la Fifa, ce qui donne aussi le ton pour le Ballon d'Or.

Seul problème, le Croate souffre en ce début de saison, à mesure que le Real Madrid sombre dans la crise. Le petit meneur de jeu (33 ans) l'a lui-même reconnu, il tire la langue mentalement.

"Cela n'a pas été facile de redémarrer après tous ces moments chargés d'émotions (...) J'ai juste besoin de plus de matches pour retrouver mon meilleur niveau". Lors de la nouvelle défaite contre Levante samedi (2-1), il n'a obtenu qu'une étoile sur trois possible dans les colonnes du quotidien Marca, qui commente: "Il semble peiner à trouver la bonne carburation." Peut-il inverser la tendance dans les prochaines semaines ? La confrontation en Ligue des champions contre le modeste Plzen mardi peut le remettre en selle mais il sera surtout très attendu dimanche dans le clasico de Liga à Barcelone...

. Un match Griezmann-Mbappé

Dans ce contexte, les champions du monde ont une carte à jouer, malgré un écueil, le risque de dispersion des voix entre les candidats français. Chez les Bleus, trois joueurs semblent bien placés: Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Pour Varane, en dépit de sa superbe saison dernière - Ligue des champions avec le Real puis sacre mondial avec les Bleus - cela s'annonce compliqué puisque les défenseurs sont très rarement distingués au Ballon d'Or.

Restent donc Griezmann et Mbappé qui viennent de briller en équipe de France, à tour de rôle. Le jeune prodige Mbappé, après avoir fait la Une du magazine américain Time, a sauvé l'équipe de France contre l'Islande en amical (2-2), en provoquant un but contre son camp islandais puis en égalisant.

Auparavant, l'attaquant du PSG, âgé de 19 ans, avait inscrit un quadruplé retentissant dans le match de championnat contre Lyon (5-0). Mais, c'est bien sûr en Ligue des champions qu'il peut se montrer aux caméras du monde entier, comme il l'avait fait lors de sa remarquable Coupe du monde en Russie. La révélation du Mondial joue donc gros lors du PSG-Naples de mercredi.

Avec l'Atlético Madrid, Griezmann, 27 ans, pourra quand à lui se distinguer lors d'un déplacement très intéressant à Dortmund, leader du championnat d'Allemagne. "Grizou" a lui aussi fait parler la poudre en équipe de France, avec son doublé pour renverser l'Allemagne en Ligue des nations (2-1). Et il n'hésite pas à mettre ses performances de la saison dernière en avant dans les médias, entre son titre en Ligue Europa et son rôle dans le sacre mondial des Français.

Verdict dans un mois et demi, avec d'ici là, des débats acharnés dans la presse mondiale. En Italie par exemple, les journaux considèrent unanimement que Griezmann et Mbappé sont favoris pour succéder à Cristiano Ronaldo (plombé par des accusations de viol, tandis que Lionel Messi, loin des radars, vient de se blesser). Le nom de Modric n'est même plus cité.

