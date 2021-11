Droit et administration : à Caen, un institut unique en France

Ce n’est pas un scoop, la faculté de droit de Caen est l’une des meilleures de France. Pour le rester, elle n’hésite pas à innover. Dernière initiative concrète : le lancement en janvier de l’Institut des métiers du droit et de l’administration (IMDA), issu de la fusion entre l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) et l’Institut des études judiciaires (IEJ).



Formation continue

“C’est une première en France”, souligne Florent Petit, co-directeur de l’IMDA. “Ce rapprochement est logique dans la mesure où de nombreuses matières comme le droit public et civil, les notes de synthèse, l’économie ou encore la culture générale, étaient communes à ces deux filières.”

Comme ces deux prédécesseurs, l’IMDA prépare les étudiants aux concours de la fonction publique, mais pas seulement. “En plus d’une licence d’administration publique accessible après un bac+2, et la préparation à l’examen d’entrée pour devenir avocat, nous offrons aussi un volet consacré à la formation continue pour permettre à des agents de l’Etat ou des collectivités d’obtenir de nouvelles qualifications”, précise Thierry Lamulle, le second co-directeur. Près de 35 personnes bénéficient déjà de ce cursus.