De quoi découvrir une bonne partie de la région sur des voies réservées aux cycles et de petites routes de campagne. Trois départs possibles depuis Utah Beach, Port-en-Bessin ou Arromanches.

Le parcours calvadosien rejoindra ensuite Bayeux et Villers-bocage, celui de la Manche passera par Carentan et Saint-Lô. Les deux sections se rejoindront à hauteur du viaduc de la Souleuvre, avant de passer par Vire, Sourdeval, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Ducey.