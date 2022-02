Alençon. Du changement dans la continuité à Shop'in Alençon

Depuis mars 2018 Stéphane Montfort était le président de l'association de commerçants Shop'in Alençon, avec un secrétaire et un trésorier qui ont depuis démissionné. L'association est également administrée par des élus locaux. Vendredi 19 octobre 2018, le président a envoyé sa démission, alors qu'une nouvelle équipe s'apprête à prendre la relève.

Période difficile

La présidence de Stéphane Montfort a notamment coïncidé avec la très difficile période des travaux de rénovation du centre-ville. J'ai été l'interface entre les commerçants et la mairie, explique-t-il. Ça n'est pas le rôle d'un président bénévole d'une telle association, qui est là pour les animations et pour dynamiser le commerce. L'association compte actuellement une centaine d'adhérents dans le centre-ville et les quartiers. En revanche, il semble qu'il n'y ait plus de manager de ville à Alençon, en attendant une nouvelle nomination début novembre.

Nouvelle équipe de commerçants

Jeudi 25 octobre 2018 à 19h15 salle Baudelaire, l'association tiendra une Assemblée Générale extraordinaire. Une dizaine de commerçants sont prêts à reprendre le flambeau, à la tête desquels Marie Charrier de " Violette et Pimprenelle ", Azeline Bouteloup de " Azeline relooke et rénove vos meubles " et Isabelle Morand de " Vert et Moi ". Elles ont bien entendu la lassitude de l'ex président.

Les commerçants impliqués dans la préparation de l'AG extraordinaire: "Violette et Pimprenelle ", " Azeline relooke et rénove vos meubles ", " Vert et Moi ", "Fanny Fleurs", "Pinnochio", "Dessange", "G Apard", "La Malle Poste", "Boucherie Bossard".

Préparer Noël

Les trois commerçantes aimeraient montrer que les artisans et commerçants d'Alençon sont de qualité et dynamiques. Elles lancent un appel : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. La nouvelle équipe souligne vouloir travailler avec l'autre association de commerçants Love in Alençon, complémentaire, avec davantage une vocation d'animation. Jusqu'ici directement subventionnée par la ville (35.000€ en 2017), Love'in Alençon devrait désormais fonctionner sur appels à projets, au coup par coup, avec comme priorité absolue l'imminence des animations de Noël.

Les adieux du sortant

Je remercie les adhérents qui prennent la relève après des mois difficiles en centre-ville. J'espère qu'ils sauront dynamiser correctement le centre-ville et les quartiers en collaboration avec la mairie, conclut Stéphane Montfort. Avant tout, ce sont les clients qui nous font vivre. Je souhaite la réussite de ce grand challenge. Sa dernière mission sera la remise d'une voiture, au gagnant de la récente dizaine commerciale.

Adhésions à Shop'in Alençon : 24 euros HT/ mois pour le centre-ville, 11 euros dans les quartiers.