Alençon (Orne) était la troisième plus grosse agglomération de Basse-Normandie, mais depuis la réunification régionale elle n'est plus que la neuvième plus grande de Normandie, implantée sur deux départements : Orne et Sarthe… Mais aussi sur deux régions : Normandie et Pays de la Loire. Une interconnexion dont les élus veulent faire un atout.

Projet de territoire

Les élus de la Communauté Urbaine d'Alençon (CUA) ont lancé en juillet 2018 une vaste consultation pour définir les priorités de ce territoire d'ici 2030. Dans un premier temps, un millier de propositions a été émis par la population. Elles sont en cours de dépouillement par un cabinet spécialisé.

Dix thèmes

La phase suivante, c'était mercredi soir 18 octobre 2018 un " Forum des projets " durant 90 minutes : une cinquantaine d'élus, mais aussi de chefs d'entreprise et de simples habitants se sont réunis pour approfondir les propositions et les actions à mettre en œuvre sur une dizaine de thèmes : économie, emploi, logement, jeunesse, commerce, agriculture, mobilité, énergies renouvelables, silver économie, image de la CUA…

Les enjeux

Les enjeux sont multiples : développer le territoire intercommunal de façon équilibrée entre ville-centre et communes périphériques, décloisonner les quartiers, ancrer la jeunesse, être attentionné aux populations les plus fragiles. Ahamada Dibo, président de la Communauté Urbaine d'Alençon :

Alençon. Imaginez l'avenir de la Communauté Urbaine d'Alençon Impossible de lire le son.

Les premières actions concrètes pourraient voir le jour dès 2019.