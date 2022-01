Les fans de Johnny prêts à allumer le feu pour son ultime album

A album exceptionnel, dispositifs exceptionnel. Warner Music France, la maison de disque du "taulier" depuis 2005, "veut le meilleur comme à chaque fois avec Johnny Hallyday. On espère en vendre le maximum", a déclaré son patron Thierry Chassagne lundi lors de la présentation du disque.

L'objectif n'est pas chiffré, mais "+Mon pays c'est l'amour+ sera disque de platine dès 0H01, rien qu'avec les préventes", a assuré M. Chassagne. Une certification qui correspond à 100.000 exemplaires.

Les fans de la rockstar, décédée le 5 décembre 2017 à 74 ans des suites d'un cancer, qui étaient des centaines de milliers à affluer des quatre coins de l'Hexagone le 9 pour lui rendre un vibrant hommage populaire à Paris, seront tout aussi nombreux à se procurer son 51e album.

Battra-t-il des records de ventes? Trop tôt pour le dire, mais à titre de comparaison l'opus le plus vendu de Johnny à ce jour est "Sang pour sang" (1999) écoulé à plus de deux millions d'exemplaires. Pour son premier jour de distribution, il s'en était vendu 250.000.

Un chiffre atteignable pour "Mon pays c'est l'amour" en cumulant préventes, ventes physiques (cd, vinyles), téléchargements payants et écoutes en streaming dès minuit.

Pour le disque le plus attendu de l'année, dont la commercialisation a été rendue incertaine pendant deux mois par une action en justice des aînés Laura Smet et David Hallyday, qui réclamaient un droit de regard - finalement refusé par le tribunal de grande instance de Nanterre -, les différents points de ventes ont été décuplés pour faire face à la demande.

"Nous avons même dû réfréner l'ardeur des circuits traditionnels", a affirmé Thierry Chassagne.

Trois éditions

Outre les Fnac, Cultura et espaces culturels Leclerc, des enseignes exclusivement agroalimentaires comme Simply Market ou Atac proposeront également le disque sur leurs étalages.

Mais l'essentiel se passera logiquement chez les disquaires et vendeurs culturels, dont un certain nombre ouvriront même peu avant minuit ce jeudi soir. Parmi eux notamment, la Fnac des Champs-Elysées à Paris, l'espace culturel Leclerc d'Olivet, près d'Orléans, ou encore le Cultura de Claye-Souilly (Seine-et-Marne), qui proposera à partir de 22H00 une animation musicale avec un sosie de Johnny et des bikers.

"Si on remonte aux cinq, six dernières années, il n'y pas eu de telle mise en place. Tout cela est étayé par des précommandes considérables, plusieurs milliers rien que chez nous", affirme Jean-Luc Treutenaere, directeur des relations extérieures de l'enseigne Cultura, qui compte 88 magasins en France.

"Mon pays c'est l'amour", qui balaye tous les styles musicaux (rockabilly, blues, rock) abordés par Johnny au cours de ses 58 ans de carrière (110 millions de disques vendus) et devrait à ce titre contenter ses fans, sortira en trois éditions: cd simple, cd collector à tirage limité avec livret, et vinyle couleur blanc.

Il comporte dix chansons (et un interlude instrumental) sur lesquelles la voix de Johnny se fait entendre intacte, claire, puissante, et dont les thèmes lui sont chers, comme l'amour, la mort, la rédemption ou la prison. Un album qu'il voulait taillé pour les stades, et comptait bien défendre sur scène et qui n'a donc rien de testamentaire ni de prophétique.

Deux heures avant sa commercialisation, RTL va organiser des écoutes dans des cinémas CGR de plusieurs villes de France. La plateforme de streaming Deezer proposera quant à elle l'écoute gratuite et illimitée de l'album au public sur le parvis de la Gare Saint-Lazare à Paris à partir de minuit, sur une grande structure circulaire où il sera possible de brancher ses écouteurs.

Enfin, pour ceux qui sauront patienter chez eux, BFM prévoit une émission spéciale de 23H30 à 01H00.

Vendredi aura alors sonné. Hasard du calendrier, on fêtera la Sainte Laura.

