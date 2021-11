A voir : les sorties cinéma du mercredi 14 mars

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Cloclo



Biopic français avec Jérémie Renier et Benoït Magimel



Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et homme à femmes…

Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours pressé, profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer.



*Terraforma



Drame franco-italien



Sur une petite île au large de la Sicile, Filippo, sa mère et son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de la pêche. Ils décident alors de louer leur maison aux touristes, qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son grand père sauvent des eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes et anciens, se confrontent alors sur l’attitude à tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour la quiétude des touristes ou respecter les valeurs morales de solidarité héritées du travail de la mer ?





*Projet X



Comédie américaine



3 lycéens décident de sortir de l'anonymat. En apparence, leur projet est plutôt inoffensif puisqu'ils ont l'intention d'organiser une fête des plus mémorables. Mais rien n'aurait pu les préparer à la soirée qu'ils s'apprêtent à vivre...

*La dame en noir



Thriller d'épouvante-horreur brittanique/canadien/suédois avec Daniel Radcliffe



Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est obligé de se rendre dans le petit village perdu de Crythin Gifford pour régler la succession d’une cliente récemment décédée. Dans l’impressionnant manoir de la défunte, il ne va pas tarder à découvrir d’étranges signes qui semblent renvoyer à de très sombres secrets. Face au passé enfoui des villageois, face à la mystérieuse femme en noir qui hante les lieux et s’approche chaque jour davantage, Arthur va basculer dans le plus épouvantable des cauchemars…

Agnès Beaufils, le programmateur du cinéma le Rexy nous a présenté son coup de coeur en rouge.



"Le Rexy" 9, rue de l’Eglise 14 170 Saint-Pierre-sur-Dives 02 31 20 54 56



Programme complet à retrouver sur www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr