Cherbourg. Commerces : pourquoi ça bouge à Cherbourg

Emmanuel le fromager, David le Cordonnier ou Muriel la boulangère : 16 visages, 16 commerçants de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) qui s'afficheront en grand dans les rues et les boutiques, du mercredi 17 octobre au mercredi 7 novembre 2018. C'est la dernière idée de la ville pour faire la promotion du commerce de proximité, après la boutique à l'essai ou encore le recrutement de la manager de centre-ville Émilie Bellot. L'occasion de dresser un état des lieux.

- Peut-on parler de dynamique ?

Avec 32 ouvertures comptabilisées en six mois par la manager de centre-ville, oui. Même si la mairie n'a pas comptabilisé aussi précisément… Les fermetures. "La balance commerciale est cependant positive" assure Sébastien Fagnen, adjoint au maire en charge du dossier. Un observatoire du commerce et de l'artisanat sera bientôt lancé pour évaluer, notamment, la vacance commerciale. "On devrait être en mesure de communiquer son taux, y compris quartier par quartier, au premier semestre" promet le maire adjoint. "Plus que les ouvertures, il y a aussi les agrandissements de commerces", rappelle de son côté Émilie Bellot :

Emilie Bellot, manager de centre-ville Impossible de lire le son.

- Manque-t-il une locomotive ?

15% des ouvertures récentes sont des franchises, comme Bagelstein, Colombus Café, L'Onglerie, Calzédonia ou plus récemment la boutique d'accessoire Moa. Certaines marques avaient été approchées il y a plus de deux ans par Cherbourg-en-Cotentin. "Ils ne viennent que quand il y a un marché" souligne le maire Benoît Arrivé. S'il évoque "des contacts avec de grands groupes" il se refuse à citer d'éventuelles enseignes qui pourraient intéresser la ville. "Notre boulot, c'est de faire que ceux qui ont envie de venir viennent".

- Le hic des loyers

Des enseignes choisissent de déménager, parfois d'une case à l'autre dans la même rue. Pour s'agrandir… Ou pour payer un loyer moins élevé. "On ne peut pas agir directement, mais on passe des messages" en mettant autour de la table des professionnels de l'immobilier, des notaires. "Nous avons réussi à convaincre certains à rénover leur commerce ou, dans le cas contraire, à proposer un loyer plus en accord avec le prix du marché" poursuit Benoît Arrivé. Une mesure de taxation des locaux vacants est aussi en place, comme le rappelle Sébastien Fagnen :

Sébastien Fagnen - adjoint au développement commercial Impossible de lire le son.

- Les boutiques à l'essai

Une première boutique à l'essai va accueillir quatre concepts différents, rue au Blé. La ville recherche d'autres emplacements, pourquoi pas des locaux privés.

- Les Eléis

L'étage du centre commercial rouvert en 2013 est inoccupé. "Cela devrait bouger dans les mois qui viennent" croient savoir les élus. Seule certitude pour le moment : l'animalerie La Ferme aux Coléos déménage à l'étage pour des locaux plus grands.