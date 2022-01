Vacances d'automne. Vieux la Romaine : animations au musée pendant les vacances

Chaque période de vacances donne lieu à de nombreuses animations pour le jeune public au musée de Vieux la Romaine (Calvados). Pour les vacances de la Toussaint les enfants pourront découvrir le mystérium escape game et peut-être devenir un aventurier ou un fin limier. Accompagnées de la comédienne et du musicien de la compagnie Skald, les équipes se lanceront à la recherche d'énigmes pour tenter de retrouver la précieuse fibule de Solemnis.

Ateliers et jeux en famille au musée pour tous !

Toute la famille pourra s'essayer à réaliser deux recettes simples de l'Antiquité ! Le musée se transformera en ludothèque avec des jeux et des jouets de l'Antiquité. Chacun pourra y trouver son compte et s'amuser tout en apprenant. Et pour compléter tout ça, l'exposition "Ils sont food ces romains" sera commentée avec en prime une dégustation.

Pratique. Du samedi 20 au mercredi 31 octobre, à partir de 11 heures au Musée de Vieux-la-romaine (Calvados). Tarif de 7 à 10 €.