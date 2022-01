Roumare. Seine-Maritime : deux motards gravement blessés dans un accident

Deux motards, un homme et une femme, ont été gravement blessés dans un accident survenu vers 23h30, dimanche 14 octobre 2018. L'accident s'est produit au niveau de la bifurcation entre les autoroutes A150 et A151, dans le sens Rouen vers Dieppe (Seine-Maritime). Les deux motards ont été pris en charge par les pompiers et le SMUR et conduits à l'hôpital Charles-Nicolle. La moto serait seule impliquée d'après les pompiers.