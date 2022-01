Orages et inondations: l'Aude placée en vigilance rouge

"Un épisode orageux violent est en cours sur le département, de nombreuses routes coupées (...) Evitez tout déplacement", a tweeté la préfecture de l'Aude qui a suspendu les transports scolaires sur l'agglomération de Carcassonne.

"Plus de 180 mm (sont) déjà tombés. Amélioration prévue pour 11h00", a ajouté la préfecture.

Outre l'Aude, six autres départements du Sud étaient en vigilance orange lundi matin : l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, déjà en alerte depuis dimanche, auxquels Météo France a ajouté le Tarn-et-Garonne.

Globalement, "la zone pluvieuse englobe tout l'est de Midi-Pyrénées vers le Roussillon et l'est du Languedoc", a résumé Météo France dans son bulletin de vigilance émis à 06H00.

Le service de prévision précise que "sous cet axe pluvieux le plus actif et quasi stationnaire, les intensités horaires sont de l'ordre de 30 à 50 mm en une heure. On a relevé sous cet axe des cumuls de 180 à 200 mm".

Dans l'Aude, jusqu'en fin de matinée, "le cumul total atteindra entre 200 et 350 mm" sur une zone allant des Corbières vers la région de Carcassonne et la Montagne noire, selon Météo France.

A partir de la fin de matinée, les pluies orageuses diminueront d'intensité sur l'Aude et se décaleront vers l'Hérault, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales et les cumuls pourront atteindre localement 150 à 200 mm sur le relief, a ajouté le prévisionniste.

De plus, un fort vent de sud-est contrarie l'écoulement des eaux vers la mer, entraînant un risque de crue. Plusieurs cours d'eau ont été placés en vigilance orange crues.

La fin de l'événement est attendue au plus tôt lundi soir vers 21H00.

