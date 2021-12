Route du Rhum : le point dimanche

Alors que les premiers bateaux de la classe Imoca franchissent la ligne d'arrivée aujourd'hui, le Bayeusain Lionel Lemonchois est toujours en tête de la course en class multi 50. Son plus proche poursuivant est désormais Philippe Laperche, à 55 milles de lui. Jean-Francois Lilti pointe quant à lui toujours en 8e position. Et puis du côte de la catégorie des class 40, Marc Lepesqueux est 10e au classement, à 280 milles du leader Thomas Ruyant. Tanguy Delamotte lui est 20e et Arnaud Daval sombre au classement et est à l'heure actuelle 26e.



