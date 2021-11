Course solidaire ce dimanche à Hérouville

Ce dimanche 18 mars, le club cycliste Cagny Vélo Sprint organise un critérium cycliste, “le Challenge de Léa pour la Vie”, pour la deuxième année consécutive sur le site de la zone industrielle de la sphère à Hérouville-Saint-Clair. Les premières courses seront lancées à partir de 12h30 au profit de l’association Léa Princesse Éternelle, dont les objectifs sont l’aide à la recherche contre les tumeurs cérébrales chez l’enfant, l’aide et le soutien auprès des enfants gravement malades et leur famille.



Le club cycliste L’Étoile Cycliste Saint-Vigorienne se joint à cette journée de solidarité en organisant dans la matinée à partir de 09h30 une rencontre d’écoles de cyclisme, suivie d’une course de minimes.