Soupçons de fraudes dans le foot belge: opération policière dans 7 pays européens (parquet fédéral)

Au total 220 policiers ont été mobilisés en Belgique, France, Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine, et "un grand nombre de personnes" ont été interpellées, selon un communiqué du parquet fédéral. L'enquête porte sur des fraudes liées aux transferts de joueurs et sur des matchs truqués, a-t-on précisé de même source.

