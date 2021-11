Tour de Normandie: J-1 semaine...

"Le Tour de Normandie grandit, c'est une certitude". Il suffit pour s'en apercevoir, de jeter un oeil sur les équipes engagées sur l'épreuve. Du Team russe Katusha à l'équipe française Europcar en passant par les hollandais Rabobank, les luxembourgeois Léopard Trek ou les belges d'Oméga Pharma - Quick Step, nombreuses sont les équipes de premier plan à s'être donné rendez vous sur les routes de la région.

Il faudra être costaud et complet pour s'imposer sur les routes de Haute et de Basse Normandie. si la journée de mercredi s'annonce chargée avec 2 étapes au programme, celle de jeudi avec l'étape entre Elbeuf et Flers, longue de 190 km, reste sans nul doute la plus attendue. c'est celle qui devrait faire la différence selon les spécialistes...

Qui succédera à Alexandre Blain? Réponse le 25 Mars aux environ de 17 Heures...