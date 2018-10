L'ex-patron "disparu" d'Interpol visé pour corruption, annonce Pékin

La Chine a mis fin dans la nuit à la rocambolesque "disparition" du président d'Interpol, en annonçant que Meng Hongwei, également vice-ministre de la Sécurité publique (police), faisait l'objet d'une enquête dans son pays.

L'organisation basée à Lyon annonçait quelques heures plus tard la démission "avec effet immédiat" de son président, porté disparu depuis plus de dix jours après avoir regagné la Chine.

M. Meng "a accepté des pots-de-vin et est soupçonné d'avoir violé la loi", a annoncé dans un communiqué le ministère de la Sécurité publique, sans fournir de précisions sur ces accusations.

Ce communiqué est présenté comme un compte-rendu d'une réunion organisée lundi dans la cellule du Parti communiste chinois (PCC) du ministère.

Le texte ne précise pas si les accusations imputées à M. Meng relèvent de ses fonctions ministérielles ou bien de celles qu'il exerçait à Interpol. Il n'est pas non plus précisé s'il a ou non été placé en détention.

L'enquête "illustre clairement la détermination du camarade Xi Jinping", le président chinois, à combattre la corruption, précise le ministère.

"Nul, sans exception, n'est au dessus des lois. Quiconque viole les lois fera l'objet d'une enquête approfondie et sera sévèrement puni", avertit le communiqué, précisant que d'autres suspects étaient poursuivis dans le cadre de l'enquête.

Dans la nuit, la Commission centrale d'inspection disciplinaire du PCC au pouvoir, chargée de la répression de la corruption de fonctionnaires, avait indiqué que Meng Hongwei était "actuellement visé par une enquête car il est soupçonné d'avoir violé la loi", sans autres précisions.

Son épouse, Grace Meng, qui avait signalé sa disparition "inquiétante" à la police française jeudi, a déclaré pour sa part dimanche à Lyon que son mari, âgé de 64 ans, était "en danger".

Réfléchir à deux fois

Parlant à des journalistes, elle a révélé que le dernier message reçu du téléphone de son mari, le 25 septembre alors qu'il venait d'arriver en Chine, ne comportait qu'une émoticône représentant un couteau.

M. Meng, nommé fin 2016 à la tête d'Interpol, est loin d'être le premier haut responsable chinois à succomber à la campagne contre la corruption lancée par Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir fin 2012. Populaire dans l'opinion publique, cette campagne, qui a sanctionné plus de 1,5 million de cadres, est également soupçonnée de servir à éliminer des opposants internes à la ligne de M. Xi.

Mais le cas de M. Meng, qui a gravi les échelons de l'appareil sécuritaire chinois au temps où celui-ci était dirigé par un rival du président Xi Jinping, est une première au sein de grandes institutions internationales. Ce rival, Zhou Yongkang, purge actuellement une peine de prison à perpétuité après avoir été condamné en 2015 pour corruption, abus de pouvoir et divulgation de "secrets d'État".

La démission brutale du patron d'Interpol pourrait compliquer les efforts du pays le plus peuplé du monde pour être mieux représenté sur la scène mondiale.

"Les organisations internationales vont peut-être y réfléchir à deux fois avant d'envisager d'avoir un patron chinois", observe depuis Washington la sinologue Bonnie Glaser, du Centre pour les études stratégiques et internationales.

Samedi, le secrétaire général de l'organisation policière aux 192 pays membres, l'Allemand Jürgen Stock, qui conduit ses opérations au quotidien, avait demandé à la Chine "une clarification" sur la situation de Meng Hongwei.

Une enquête pour disparition avait été ouverte en France et Paris avait fait part vendredi de son "interrogation" sur la situation de M. Meng, en se disant "préoccupé" par les menaces reçues par son épouse.

A LIRE AUSSI.

Visé par une enquête dans son pays, le président chinois d'Interpol démissionne

La Chine garde le silence sur la disparition du président chinois d'Interpol

Interpol demande à Pékin une "clarification" sur le sort de son président, porté disparu

Le président chinois d'Interpol porté disparu, la France "s'interroge"

Pour son épouse, le président chinois d'Interpol est "en danger"