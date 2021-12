Le Bayeusain Lionel Lemonchois à pris la tête de la course hier en Multi 50 après avoir rattrapé un retard de près de 100 kilomètres. Il devance ce matin Lalou Roucayrol, son premier poursuivant, de 66 miles. Il est suivi par Jean-Francois Lilti en 8e position. Et puis du côte de la catégorie des Class 40, Marc Lepesqeux est 10e au classement, Arnaud Daval et Tanguy Delamotte sont 20e et 21e.