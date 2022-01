Cherbourg. Séisme et tsunami : des pompiers normands en renfort en Indonésie

Après Haïti, les Philippines ou le Népal ces dernières années, les pompiers de Normandie sont à nouveau mobilisés pour aider après une catastrophe naturelle. Direction cette fois l'Indonésie, durement frappée par un séisme puis un tsunami, vendredi 28 septembre 2018. Le bilan fait état de 1400 morts et l'ONU comptabilise 200 000 personnes qui nécessitent une aide humanitaire en urgence.

Parmi les secouristes envoyés sur place : trois pompiers du Calvados et un de la Manche, membres de l'association Pompiers Mission Humanitaire, basée à Ifs près de Caen. Ils s'envoleront jeudi 4 octobre 2018, direction Palu, au nord du pays, pour une mission d'une quinzaine de jours auprès des sinistrés.

270 kilos de matériel

"Le sauvetage et le déblaiement seront terminés à notre arrivée, il s'agira surtout de prodiguer des soins et de fournir de l'eau potable" précise Christophe Iskenderian, originaire des Pieux, dans la Manche, qui était déjà intervenu après le tsunami du 26 décembre 2004. Parmi les 270 kilos de matériel, il y aura donc des kits de soins pour adultes et enfants, ainsi qu'une station de potabilisation de l'eau, capitale après ce type de catastrophe :

Christophe Iskenderian Impossible de lire le son.

"La population s'est réfugiée sur des terrains de foot, à l'abri des structures qui menacent de s'effondrer", précise Mickaël Richomme, pompier à Ouistreham et président de l'association.

Un appel aux dons est lancé pour financer le voyage des pompiers et une éventuelle seconde mission pour prendre leur suite. Les Normands font partie d'un groupe de sept secouristes, composé également de membres de l'association 2AIP, dans la Drôme.

Départ des membres de l'association "pompiers missions humanitaires " pour l'Indonésie ce matin. #solidarite #TsunamiIndonesia pic.twitter.com/e9Caqbv4c5 — SDIS 14 (@SDIS14) 4 octobre 2018

Une cagnotte en ligne est ouverte (lien ci-dessus), on peut aussi envoyer un chèque à : Pompiers missions humanitaires, 5 rue Eugène-Boudin, 14123 IFS.