Le-Havre. Le Havre : le petit-fils squatte et vole un appartement

Ils pensaient faire passer leurs méfaits pour un vol. Un jeune homme de 17 ans et sa petite amie de 18 ans ont squatté pendant deux semaines un appartement, avenue du président Wilson à Montivilliers (Seine-Maritime). La grand-mère du garçon lui avait confié sa voiture alors qu'elle était partie en vacances avec une amie, une dame de 63 ans. Le jeune a justement trouvé les clés de l'appartement de la dame en question.

Squatter et voler

Avec sa petite amie, ils ont décidé d'en profiter en squattant. Dans le logement, ils trouveront une carte bancaire et vont l'utiliser pour faire des achats sur internet (plus de 1 000 euros). Le jeune couple va également voler divers objets : bijoux en or, sac à main Lonchamps, ordinateur, deux appareils photo et autres objets électroménagers. Des iPhones ont même été commandés. Avant le retour de la grand-mère et de son amie, le couple est parti de l'appartement en laissant une fenêtre ouverte (le logement est situé au premier étage d'un immeuble).

Faire croire à un cambriolage

Le couple voulait laisser croire à un cambriolage, mais la vidéosurveillance a trahi les deux jeunes. Ils ont été arrêtés mardi 2 octobre 2018 vers 8 heures. En garde à vue, ils ont reconnu les faits. La jeune fille de 18 ans est convoquée devant la justice le lundi 25 mars 2019. Le jeune homme de 17 ans est convoqué devant le tribunal pour enfants le mercredi 7 novembre 2018.