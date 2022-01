Hors Normandie. Maitre Gims s'invite dans un duo entre Sting et Shaggy !

Le chanteur du groupe Police et l'artiste jamaïcain interprète de "Bombastic" et "Wasn't Me" ont dernièrement fait le pari de proposer un album mêlant les influences de Sting et les sonorités caribéennes de Shaggy. Ce nouvel album intitulé "44/876" en référence aux indicatifs téléphoniques d'Angleterre et de la Jamaïque est d'ailleurs déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.

Surprise de cet album, la présence de maître Gims sur le titre "Gotta Get Back My Baby" :

L'artiste caméléon français met donc une nouvelle collaboration prestigieuse à son palmarès. Maître Gims n'en finit pas de surprendre ses fans !