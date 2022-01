Yerville. Les cyclistes se retrouvent dimanche 7 Octobre pour la Viking 76

Le vélo est à l'honneur ce dimanche 7 Octobre 2018 à Yerville pour la traditionnelle Viking 76 ; une course cyclo-sportive ouverte à tous et qui va s'élancer pour la 26eme fois de son histoire. Depuis de très nombreuses années les coureurs partaient de Jumièges, pour cette édition les boucles ont été délocalisées sur Yerville. Un point plus central pour réunir les Seino-marins et qui donne aussi la possibilité d'emprunter de nouveaux tracés, de découvrir un nouveau décor.

Habitués et débutants, licenciés et non licenciés vont se côtoyer dimanche sur 3 parcours. Nous ne sommes pas ici sur une épreuve chronométrée, chacun roule à son rythme. Les vélos partiront depuis le CRJS (Centre régional jeunesse et sport) de Yerville et arriveront au même endroit.

Patrick Legris, président de l'association Viking 76, nous apporte les infos nécessaires sur cette journée :

Le port du casque est bien entendu obligatoire Impossible de lire le son.

Au total environ 1 000 participants sont attendus. Les inscriptions sont possibles par internet jusqu'au 4 Octobre sur le site de l'association viking76.org, site sur lequel vous retrouvez l'intégralité des infos de la course ; des renseignements sont disponibles aussi sur la page facebook La Viking 76.