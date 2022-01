Rouen. Basket : en Leaders Cup, le Rouen Métropole Basket doit confirmer à Caen

Leader de sa poule, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) tentera de prendre encore plus le large sur le parquet de Caen (Calvados), lors de la 4e journée de Leaders Cup, le mardi 2 octobre 2018 à partir de 20 heures. Avec déjà deux victoires face à ses deux adversaires de poule, Évreux et Caen, le RMB est plus que jamais en bonne position pour se qualifier pour la suite de la compétition alors que l'on est à la moitié du parcours.

Une marche de plus vers la qualification

Pour assurer encore un peu plus cette qualification, les joueurs d'Alexandre Ménard devront réaliser la même performance que le vendredi 28 septembre 2018, lorsqu'ils avaient remporté la partie sur leur parquet du Kindarena de Rouen face aux Calvadosiens (84-72).

Avec une défaite à Évreux et une à Rouen, les joueurs de Caen devront quant à eux obligatoirement s'imposer pour continuer d'espérer dans cette Leaders Cup.