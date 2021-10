Malherbe se retrouve au pied de la montagne

Une épreuve d’autant plus difficile à négocier que les Caennais ne pourront pas s’appuyer sur la “mitigée” mini-série qu’ils viennent de vivre face à quatre concurrents directs au maintien, avec une seule victoire pour 5 points pris sur 12 possibles. “C’est évident, ce bilan n’est pas terrible”, avouait le milieu offensif Romain Hamouma après le match nul concédé à domicile, dimanche 4 mars, contre Brest (0-0).

Après la rencontre, son coach Franck Dumas lui emboîtait le pas : “j’ai beaucoup aimé le comportement de mes joueurs contre Brest. Reste à faire le bon geste devant le but, car il y a eu pas mal de déchet.”





Ode à la défense

Avec ces deux points de perdus dans son antre, Malherbe reste l’une des plus mauvaises équipes à domicile cette saison. Pour espérer se maintenir, les Rouge et Bleu devront aller chercher des points à l’extérieur. Et pourquoi pas à Montpellier ? “On a su aller gagner à Lyon (ndlr: 1-2), rappelle Romain Hamouma. Donc il faut s’appuyer sur ce genre de match, sur la solidité défensive, pour reproduire ce genre de performance”.

Mais cette saison cependant, Lyon ne boxe pas dans la même catégorie que Montpellier ou le PSG. Les Gones comptent respectivement 14 et 15 points de retard sur ces deux équipes.