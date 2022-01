Rouen. Pompiers volontaires : la Seine-Maritime veut montrer l'exemple

Ils sont agents d'exploitation, mariniers, gardiens ou encore membres de services d'ordre. Mais leur emploi au département de Seine-Maritime n'est pas le seul point commun d'une vingtaine d'agents, qui ont tous officialisé leur engagement en tant que pompiers volontaires le lundi 1er octobre 2018. Ce qui signifie que ces travailleurs vont désormais partager leur vie professionnelle entre leurs activités habituelles et la caserne où ils sont rattachés, pour apporter un soutien aux pompiers professionnels.

Pas de crise du volontariat

"Nous avons essayé de régler tous les cas de figure, pour que ces sapeurs-pompiers n'aient pas de contraintes. À nous de trouver l'équilibre entre leurs engagements au conseil départemental et au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)", expliquait Pascal Martin, le président du Département, lors de la signature de cette convention.

Un équilibre qui doit permettre de convaincre les candidats car ils sont plus nombreux au fil des années. "En 2010, il y avait huit sapeurs-pompiers volontaires dans notre dernière convention avec le Département. Aujourd'hui il y en a 24 et peut-être deux de plus", a ajouté André Gautier, le président du conseil d'administration du SDIS76.

Un chiffre qui augmente selon lui grâce au maillage du territoire, avec plus de 80 centres d'incendie et de secours sur toute la Seine-Maritime, mais aussi grâce à la bonne publicité que les pompiers volontaires font eux-mêmes sur le terrain au quotidien. Tous secteurs d'activité confondus, les pompiers volontaires étaient 2500 dans le département en 2013. "Aujourd'hui, ils sont 250 de plus", conclut André Gautier.