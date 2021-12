Hors Normandie. Une terrasse nichée sur le toit d'un téléphérique à Tignes

La célèbre station de ski de Tignes vient de mettre en place une terrasse inédite pour sa prochaine saison estivale. Encore mieux que le chalet avec vue sur le massif ici vous surplomberez la station et ses alentours depuis le toit du téléphérique. Pendant que certains se contenteront de rester dans la cabine, d'autres s'installeront au-dessus de celle-ci, à l'air libre et à plus de 3 000 mètres d'altitude.

Pour des raisons de sécurité les trajets ne s'effectueront que l'été ; en hiver les températures glaciales et les averses de neige enlèveraient toutes sensations positives de ce trajet insolite. Le but n'étant pas de congeler les visiteurs mais de leur procurer des sensations uniques et un souvenir impérissable du coin. Précisons tout de même qu'il s'agit là du plus haut téléphérique-terrasse du monde, et il se trouve en France !

Par cette mise en service inédite la station de Tignes entend bien booster son activité touristique en été. Même si l'attente peut paraître longue avant de pouvoir vous installer sur ce toit panoramique, l'engin lui créer déjà le buzz sur internet. Voici le rendu d'une partie de la traversée publiée sur la page Facebook de la station de ski de Tignes.

Ce point de vue insolite peut accueillir jusqu'à 20 personnes par trajet. Une adresse à inscrire sur votre carnet de route "Été 2019" à condition de ne pas avoir la peur du vide.

